В Сумы прибыл очередной гумконвой из Швейцарии 20 сентября в Сумы прибыли семь контейнеров, это 26-й гуманитарный конвой из Швейцарии в Украину.

На этот раз транспортируют гуманитарную помощь 14 водителей, из которых три женщины. Семь приезжают в Сумы впервые.

«Как и всегда, везем много материалов для городских больниц, учебных заведений, материалы для спасателей и социальных учреждений. Всего конвой содержит около 65 тонн гуманитарной помощи», - сказала президент объединения «Help-Point Sumy» Марианне Пиффаретти. - Моя цель - оказать помощь учреждениям, от работы которых зависит здоровье, безопасность и жизнь людей».

Она также сообщила, что на следующий год транспортный конвой с гуманитарной помощью уже также полностью собран.

Благотворительная помощь будет распределяться между коммунальными учреждениями городского совета и области в формате 50/50.

Распределение произойдет после того, как груз пройдет процедуру растаможивания.