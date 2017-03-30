Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:21233

В Сумы прибыл очередной гумконвой из Швейцарии

20 сентября в Сумы прибыли семь контейнеров, это 26-й гуманитарный конвой из Швейцарии в Украину.

На этот раз транспортируют гуманитарную помощь 14 водителей, из которых три женщины. Семь приезжают в Сумы впервые.

«Как и всегда, везем много материалов для городских больниц, учебных заведений, материалы для спасателей и социальных учреждений. Всего конвой содержит около 65 тонн гуманитарной помощи», - сказала президент объединения «Help-Point Sumy» Марианне Пиффаретти. - Моя цель - оказать помощь учреждениям, от работы которых зависит здоровье, безопасность и жизнь людей».

Она также сообщила, что на следующий год транспортный конвой с гуманитарной помощью уже также полностью собран.

Благотворительная помощь будет распределяться между коммунальными учреждениями городского совета и области в формате 50/50.

Распределение произойдет после того, как груз пройдет процедуру растаможивания.

Общество Гуманитарная помощь

По тематике

05.07.2018 17:22

В Сумы приехала «гуманитарка»

Поступил очередной груз с гуманитарной помощью....

В Сумы прибыл очередной гумконвой из Швейцарии
20.04.2018 09:59

В Сумы прибыл очередной гумконвой из Швейцарии

19 апреля в Сумы прибыл очередной гуманитарный груз от благотворительного фонда «Help-Point Sumy»....

27.03.2018 14:49

Сумы снова подписали соглашение о гуманитарной помощи из Швейцарии

И. о. городского головы Владимир Войтенко, президент объединения «Help-Point-Sumy» Марианне Пиффаретти и директор Сумского областного благотворительного фонда «Хельвеция» Николай Резник...

01.02.2018 11:04

Глуховским спортсменам будут помогать латвийцы

Недавно назначенный директор Глуховского городского центра «Спорт для всех» Николай Колтаков, более известный как спортсмен и журналист, сообщил в Фейсбуке,...

30.03.2017 13:08

Сумщина отправила гуманитарный груз в Балаклею

По поручению главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко жителям Балаклейского района Харьковской области, пострадавшим из-за пожара на складах боеприпасов, направлены пило-...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 12:30 16:30 18:30
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
Кино Космос
16:25 — 45 грн 18:30 — 50 грн
«Проклятие монахини» Корин Харди (США, 2018)
«Проклятие монахини» Корин Харди (США, 2018)
Кино Дружба
14-00 - 55 грн. 17-50 - 60 грн.
«Великий уравнитель 2» Антуан Фукуа (США, 2018)
«Великий уравнитель 2» Антуан Фукуа (США, 2018)
Кино Космос
14:10 — 45 грн 20:35 — 50 грн
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.