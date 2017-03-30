В Сумы прибыл очередной гумконвой из Швейцарии

На этот раз транспортируют гуманитарную помощь 14 водителей, из которых три женщины. Семь приезжают в Сумы впервые.
«Как и всегда, везем много материалов для городских больниц, учебных заведений, материалы для спасателей и социальных учреждений. Всего конвой содержит около 65 тонн гуманитарной помощи», - сказала президент объединения «Help-Point Sumy» Марианне Пиффаретти. - Моя цель - оказать помощь учреждениям, от работы которых зависит здоровье, безопасность и жизнь людей».
Она также сообщила, что на следующий год транспортный конвой с гуманитарной помощью уже также полностью собран.
Благотворительная помощь будет распределяться между коммунальными учреждениями городского совета и области в формате 50/50.
Распределение произойдет после того, как груз пройдет процедуру растаможивания.
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