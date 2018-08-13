Патрульные задержали сумчанина, который похитил телевизор Происшествие случилось на улице Шота Руставели в Сумах.

На линию 102 позвонила женщина, которая сообщила, что в ее дом зашел ее пьяный знакомый, который начал вести себя неадекватно. В дальнейшем он разбил стекло в доме и, взяв с собой телевизор, ушел в неизвестном направлении.

Заявительница сообщила полицейским его приметы, после чего стражи порядка передали ориентировку всем экипажам и начали его поиски.

В полукилометре от места совершения правонарушения патрульные увидели компанию граждан, которая состояла из двух женщин и двух мужчин. Один из мужчин держал в руках телевизор. Увидев полицейских, предполагаемый преступник поставил телевизор на землю, а компания резко ускорила шаг. Патрульные догнали и остановили их. 44-летний мужчина, который нес телевизор отвечал ориентированию. Заявительница узнала свое имущество.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 186 (грабеж) УК.