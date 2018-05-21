Чем дышали сумчане в августе Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе в августе.

Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Сумах осуществляла лаборатория областного центра по гидрометеорологии.

В августе отбор проб атмосферного воздуха происходил на трех стационарных постах, расположенных по адресам: ул. СКД, 26 (ПСЗ № 3), ул. Харьковская, 125 (ПСЗ № 4), ул. Металлургов, 2 (ПСЗ № 5).

В течение месяца было отобрано и проанализировано 840 проб.

Среднемесячные концентрации диоксида азота превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе в 1,9 раза, пыли и формальдегида - в 1,8 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, ниже или на уровне санитарных норм.

В течение отчетного месяца в разные сроки отбора проб атмосферного воздуха на посту наблюдения № 5 обнаружено пять случаев превышения максимально разовой предельно допустимой концентрации по пыли. Превышение в 1,2 раза зафиксированы 15 августа при юго-западном направлении ветра со скоростью 2 м/с, 29 и 31 августа - при северо-восточном и северном направлении ветра со скоростью 2-4 м/с, также 10 и 17 августа - в 1,4 раза при штиле.

По сравнению с июлем увеличилась среднемесячная концентрация диоксида азота, оксида азота, аммиака, формальдегида, а уровень загрязнения пылью, диоксидом серы, оксидом углерода остался почти на прежнем уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в июле не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон составлял 11-14 мкР/ч и не превышал допустимых значений.