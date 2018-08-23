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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:03118

В Сумах коммунальный транспорт будет ездить, минуя Троицкую

Сегодня, 21 сентября, с 9:00 проводятся работы по укладке асфальтового покрытия по ул. Троицкая.

В связи с этим троллейбусы №3, №4, №16 и автобус №62 временно (на время проведения ремонтных работ) будут курсировать с отклонениями от графиков движения, сообщили в КП «Электроавтотранс».

Общество Коммунальный транспорт Ремонт дорог Улица Троицкая

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