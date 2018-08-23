В Сумах коммунальный транспорт будет ездить, минуя Троицкую

В связи с этим троллейбусы №3, №4, №16 и автобус №62 временно (на время проведения ремонтных работ) будут курсировать с отклонениями от графиков движения, сообщили в КП «Электроавтотранс».
В Краснопольской ОТГ на дорогах, которые не обустраивались десятки лет, сейчас проводятся ремонты....
Начальник Службы автомобильных дорог в Сумской области Иван Романюк доложил участникам заседания коллегии облгосадминистрации о выполнении в регионе работ на...
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Ремонт дороги по улице Гамалея»....
Об этом говорится на странице в Фейсбуке директор КП «Дорремстрой» Александра Вегеры....
Вечером 24 августа на линию выедут дополнительные троллейбусы и автобусы....