В Сумах коммунальный транспорт будет ездить, минуя Троицкую Сегодня, 21 сентября, с 9:00 проводятся работы по укладке асфальтового покрытия по ул. Троицкая.

В связи с этим троллейбусы №3, №4, №16 и автобус №62 временно (на время проведения ремонтных работ) будут курсировать с отклонениями от графиков движения, сообщили в КП «Электроавтотранс».