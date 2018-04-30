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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:14122

В Сумах пройдет 5-ый турнир памяти Валентина Угнича

Турнир по каратэ WKF памяти одного из основателей сумского каратэ состоится в воскресенье, 30 сентября.

Соревнования традиционно пройдут в спорткомплексе СумГУ («Стекляшка»). Участники – дети от 6 до 15 лет. Стартовый взнос (единый) за участие в соревнованиях – 250 грн.

Начало в 9.00.

Спорт Валентин Угнич Каратэ

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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