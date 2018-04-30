В Сумах пройдет 5-ый турнир памяти Валентина Угнича

Соревнования традиционно пройдут в спорткомплексе СумГУ («Стекляшка»). Участники – дети от 6 до 15 лет. Стартовый взнос (единый) за участие в соревнованиях – 250 грн.
Начало в 9.00.
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