В Сумах пройдет 5-ый турнир памяти Валентина Угнича Турнир по каратэ WKF памяти одного из основателей сумского каратэ состоится в воскресенье, 30 сентября.

Соревнования традиционно пройдут в спорткомплексе СумГУ («Стекляшка»). Участники – дети от 6 до 15 лет. Стартовый взнос (единый) за участие в соревнованиях – 250 грн. Начало в 9.00.