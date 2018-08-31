Состояние больных ботулизмом глуховчан стабилизировалось Двум мужчинам, которые две недели назад слегли в реанимацию с ботулизмом, уже лучше.

Как рассказывает заместитель главного врача Глуховской ЦРБ Валентина Барахович, вскоре их переведут в обычное отделение. Пока пациенты находятся под наблюдением реаниматологов. Больные уже сами могут есть и говорить. 19-летнего парня, у которого было подозрение на ботулизм, выписали. Результаты анализов, подтверждающие болезнь, пока нет, пишет Неделя.

Напомним: 7 сентября трое глуховчан ели вяленого непатраного леща, которого купили в местном магазине. В результате двое получили тяжелое заражение ботулизмом. Рыбу из торговой точки изъяли, образцы сдали на экспертизу. Кроме глуховского магазина, партию этой продукции приобрели предприниматели из Шостки, Ямполя, Свесы и др. Сейчас отслеживаются все возможные покупатели.