Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:1798

Сегодня «Сумы» сыграют на Одесчине (трансляция)

Сегодня, 21 сентября, в матче 10-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге «Балканы» (Заря) принимают ПФК «Сумы».

Игра начнется в 16.00 на стадионе им. Б.Тропанца в Заре Одесской области.

Всего одно очко разделяет девятую («Балканы») и одиннадцатую («Сумы») команды Первой лиги, однако при нынешнем турнирном положении за очки приходится тяжело бороться в каждом туре. Относительно истории противостояний, надо отметить, что в свое время команды соперничали в стыковых матчах ПФЛ год назад. В плей-офф успешными были сумчане, но «Балканы» также повысились в итоге в классе из-за турнирного форс-мажора. Всего между командами было 4 игры: три ничьи и одна победа «Сум» в памятном стыковом матче.

Сейчас сумчане должны быть свежими - команда пропускала прошлый тур из-за снятия с турнира харьковской «Кобры». А вот «Балканы» проиграли в Луцке 2:4. Пока все выезда для зарянцев нулевые. Другое дело - домашние игры. На своем поле они еще не проигрывали. В том числе и сумчанам.

С памятных стыковых матчей лета 2017 года у сумчан остался только один вратарь Штанько и недавно вернувшийся полузащитник Савин.

Спорт ПФК «Сумы» Трансляция Футбол

По тематике

«Виктория» вылетела из кубка Украины
Вчера 09:49

«Виктория» вылетела из кубка Украины

19 сентября «Виктория» из Николаевки сыграла ответный матч 1/16 финала кубка Украины по футболу серди аматоров....

«Барса» снова проиграла
Вчера 09:38

«Барса» снова проиграла

19 сентября в Сумах прошла игра 2-го тура первенства Украины по футболу U19 в первой лиге....

Чемпионат Сумщины: результаты 14-го тура
17.09.2018 15:09

Чемпионат Сумщины: результаты 14-го тура

15 сентября состоялись матчи 14-го тура в высшей лиге и 12-го в первой лиге чемпионата области по футболу....

Сумские аматоры голов не забивали
17.09.2018 12:50

Сумские аматоры голов не забивали

В чемпионате Украины по футболу среди любителей встретились две команды с Сумщины....

Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы
14.09.2018 14:54

Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы

15 сентября пройдут очередные игры чемпионата области по футболу....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 12:30 16:30 18:30
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
Кино Космос
16:25 — 45 грн 18:30 — 50 грн
«Проклятие монахини» Корин Харди (США, 2018)
«Проклятие монахини» Корин Харди (США, 2018)
Кино Дружба
14-00 - 55 грн. 17-50 - 60 грн.
«Великий уравнитель 2» Антуан Фукуа (США, 2018)
«Великий уравнитель 2» Антуан Фукуа (США, 2018)
Кино Космос
14:10 — 45 грн 20:35 — 50 грн
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.