Сегодня «Сумы» сыграют на Одесчине (трансляция)

Игра начнется в 16.00 на стадионе им. Б.Тропанца в Заре Одесской области.
Всего одно очко разделяет девятую («Балканы») и одиннадцатую («Сумы») команды Первой лиги, однако при нынешнем турнирном положении за очки приходится тяжело бороться в каждом туре. Относительно истории противостояний, надо отметить, что в свое время команды соперничали в стыковых матчах ПФЛ год назад. В плей-офф успешными были сумчане, но «Балканы» также повысились в итоге в классе из-за турнирного форс-мажора. Всего между командами было 4 игры: три ничьи и одна победа «Сум» в памятном стыковом матче.
Сейчас сумчане должны быть свежими - команда пропускала прошлый тур из-за снятия с турнира харьковской «Кобры». А вот «Балканы» проиграли в Луцке 2:4. Пока все выезда для зарянцев нулевые. Другое дело - домашние игры. На своем поле они еще не проигрывали. В том числе и сумчанам.
С памятных стыковых матчей лета 2017 года у сумчан остался только один вратарь Штанько и недавно вернувшийся полузащитник Савин.
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