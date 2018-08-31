На Сумщине на взятке поймали чиновника Госпродпотребслужбы В Ахтырке во время получения 300 долларов США взятки разоблачен заместитель начальника горрайонного управления Госпродпотребслужбы.

Ахтырской местной прокуратурой совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины и Ахтырским отделом полиции в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем начальника Ахтырского горрайонного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области.

Указанный служащий за 100 долларов США обещал решить вопрос о непривлечении частного предпринимателя к административной ответственности по жалобе заявителя. Кроме того, за дальнейшее содействие предпринимательской деятельности бизнесмен должен был заплатить еще 200 долларов США.

В пятницу, 21 сентября 2018 года, заместитель начальника Ахтырского горрайонного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области в собственном рабочем кабинете получил от предпринимателя 200 долларов США, остальные от оговоренной суммы он получил еще в среду.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении служащему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.