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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:3372

В Сумах в аварию снова попали арабы

Около полуночи на ул. Героев крут произошло ДТП.

По словам очевидцев, столкнулись BMW и Citroën. За рулем BMW, которая двигалась со скоростью, которая превышала разрешенную в городе, находился мужчина арабской национальности.

Авария произошла 20 сентября около 23.20 на перекрестке улицы Героев Крут и проспекта Лушпы.

20-летняя девушка, управлявшая автомобилем Citroën, поворачивала с улицы Героев Крут на проспект, в это же время ее ровесник, гражданин Иордании, двигался по улице Героев Крут со стороны моста КРЗ. Кто именно виноват в столкновении, полиция пока не комментирует. Оба водителя получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Кроме того, у девушки диагностировали ушиб темени, сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области. По его данным, в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, пишет Sumy.Today.

Право Дтп ДТП с пострадавшими

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