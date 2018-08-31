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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:23213

Житель Сумщины перечислил интернет-аферистам 19 тысяч гривен

Мужчина решил воспользоваться выгодным предложением, найденным в Интернете, и перечислил полную предоплату за понравившийся мотоблок. В результате остался и без товара и без денег.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 63-летний житель одного из населенных пунктов Шосткинского района. Мужчина рассказал правоохранителям, что нашел на одном из сайтов предложение о продаже мотоблока по выгодной цене. Сделал заказ, а через несколько минут ему позвонил неизвестный, представившись менеджером этого веб-ресурса. Они обсудили детали покупки. Получив реквизиты для оплаты, он перечислил 19 000 гривен.

Однако товара своего покупатель так и не получил, а сайт, где он делал заказ, исчез.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» в рамках, которого ведутся поиски афериста. Правоохранители снова обращаются к гражданам быть максимально осторожными при совершении покупки - продажи через Интернет. Не отправлять предоплату за заказанный товар, а рассчитываться за него при получении, воспользовавшись услугой «наложенный платеж». Помните, что едва ли не каждое второе онлайн объявление размещается аферистами с целью завладения ваших средств, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Шосткинский район

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