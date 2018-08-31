СБУ ищет свидетелей аварии с участием полицейского

В момент совершения ДТП указанное лицо занимало должность следователя Краснопольского отделения полиции Ахтырского отдела полиции ГУНП в Сумской области.
В связи с тем, что лицо, подозреваемое в совершении ДТП, также является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование в котором осуществляют следователи УСБУ в Сумской области, досудебное расследование по факту ДТП также поручено следователям регионального подразделения СБУ под процессуальным руководством прокуратуры.
Следствие обращается к возможным очевидцам дорожно-транспортного происшествия и просит предоставить любые достоверные сведения, записи с видеорегистраторов или другие данные, которые помогут в кратчайшие сроки объективно закончить досудебное расследование и привлечь виновных к ответственности.
Информацию можно предоставлять в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области по телефонам: (0542) 610-069 (дежурный), (0542) 687-512 (следственное подразделение) или по электронной почте: usbu_sum@ssu.gov.ua.
Напомним: в том ДТП пострадали 30-летняя женщина и 14-летняя девочка.
Сегодня, 21 сентября, в сумах на проспекте Шевченко произошло ДТП....
Около полуночи на ул. Героев крут произошло ДТП....
Сегодня утром на перекрестке ул. Горького, Леваневского и Металлургов произошло ДТП с участием четырех автомобилей....
Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь с 15 на 16 августа, около двух часов ночи, неподалеку Шатравенской скважины в Липоводолинском районе....
ДТП с летальным исходом произошло в с. Юнаковка Сумского района....