СБУ ищет свидетелей аварии с участием полицейского 21 августа в г. Сумы на перекрестке улиц Ивана Сирко и Интернационалистов водитель автомобиля марки «Дэу Ланос» темно-красного цвета нарушил правила безопасности дорожного движения, в результате чего два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В момент совершения ДТП указанное лицо занимало должность следователя Краснопольского отделения полиции Ахтырского отдела полиции ГУНП в Сумской области.

В связи с тем, что лицо, подозреваемое в совершении ДТП, также является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование в котором осуществляют следователи УСБУ в Сумской области, досудебное расследование по факту ДТП также поручено следователям регионального подразделения СБУ под процессуальным руководством прокуратуры.

Следствие обращается к возможным очевидцам дорожно-транспортного происшествия и просит предоставить любые достоверные сведения, записи с видеорегистраторов или другие данные, которые помогут в кратчайшие сроки объективно закончить досудебное расследование и привлечь виновных к ответственности.

Информацию можно предоставлять в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области по телефонам: (0542) 610-069 (дежурный), (0542) 687-512 (следственное подразделение) или по электронной почте: usbu_sum@ssu.gov.ua.

Напомним: в том ДТП пострадали 30-летняя женщина и 14-летняя девочка.