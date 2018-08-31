8 тысяч долларов США выманили у 81-летней глуховчанки телефонные аферисты

Глуховчанка рассказала полиции: ей на стационарный телефон позвонил какой-то человек и сообщил, что ее сын якобы стал причиной ДТП. В результате сбил человека, которому необходима срочная операция. Поэтому она должна собрать все имеющиеся деньги и передать их через посланника в больницу. Не подозревая, что это могут быть мошенники, старушка сразу подготовила пакет с деньгами и передала мужчине, который через полчаса после этого разговора пришел к ней домой. Принимая деньги, он заверил, что прямо сейчас едет в больницу и уладит дело с оплатой операции.
А поняла, что ее обманули, она только вечером, когда сын вернулся с работы домой. Мужчина объяснил матери, что никого не сбивал, и сразу позвонила в полицию.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, работники полиции делают все возможное для установления личности злоумышленника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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