В Шостке алкоголик обворовывал собственную семью Чтобы раздобыть деньги на спиртное, неоднократно судимый 29-летний мужчина обворовывал собственную семью.

В полицию с заявлением о краже обратилась 34-летняя жительница Шостки. Женщина жаловалась на своего сожителя, который из-за алкогольной зависимости обворовывает их с дочерью.

По словам гражданки, сначала он вынес из квартиры и заложил в ломбард системный блок и монитор домашнего компьютера. Вечером клялся ей, что вещи вернет ближайшее время. Однако через два дня снял с шеи их 2-летней дочери золотую цепочку с крестиком, которые также продал, а деньги потратил на спиртное.

Правоохранители допросили подозреваемого, который своей вины не отрицал. Мужчина признается, что всему виной его алкогольная зависимость, с которой самостоятельно справиться не может.

Сейчас в отношении подозреваемого полицейские открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Кроме того, что злоумышленник должен вернуть в семью все украденное имущество и ценности, ему грозит еще и до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.