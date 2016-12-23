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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:26101

Сумские копы остановили грузовик с нелегальной древесиной

Патрульные обнаружили факт вероятно незаконной перевозки древесины.

Патрулируя улицу Лебединскую, за нарушение ПДД патрульные остановили грузовой автомобиль КРАЗ, перевозивший древесину. Во время проверки документов инспекторы обнаружили некоторые расхождения в накладной, а чипы показали в базе данных совсем другую древесину.

Для выяснения всех обстоятельств полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции.

Право Древесина

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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