Сумские копы остановили грузовик с нелегальной древесиной Патрульные обнаружили факт вероятно незаконной перевозки древесины.

Патрулируя улицу Лебединскую, за нарушение ПДД патрульные остановили грузовой автомобиль КРАЗ, перевозивший древесину. Во время проверки документов инспекторы обнаружили некоторые расхождения в накладной, а чипы показали в базе данных совсем другую древесину.

Для выяснения всех обстоятельств полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции.