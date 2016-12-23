Сумские копы остановили грузовик с нелегальной древесиной

Патрулируя улицу Лебединскую, за нарушение ПДД патрульные остановили грузовой автомобиль КРАЗ, перевозивший древесину. Во время проверки документов инспекторы обнаружили некоторые расхождения в накладной, а чипы показали в базе данных совсем другую древесину.
Для выяснения всех обстоятельств полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции.
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