Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:31344

В Сумах на проспекте Шевченко ДТП с тремя автомобилями (обновлено)

Сегодня, 21 сентября, в сумах на проспекте Шевченко произошло ДТП.

СТС

Как сообщил в управлении патрульной полиции в Сумской области, предварительно, сначала столкнулись «Опель» и «Тойота». В результате обе машины отбросило на «Шевроле» , водитель которой получил телесные повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Право Дтп

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«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
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CINETECH+, 2D 17:10 19:30 22:00
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«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
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13:05 — 40 грн 16:55 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
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«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
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14:50 — 45 грн 20:25 — 50 грн
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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