В Сумах на проспекте Шевченко ДТП с тремя автомобилями (обновлено)

Как сообщил в управлении патрульной полиции в Сумской области, предварительно, сначала столкнулись «Опель» и «Тойота». В результате обе машины отбросило на «Шевроле» , водитель которой получил телесные повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.
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