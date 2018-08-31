На Сумщине загорелся автобус с детьми (фото)

Он перевозил детей и воспитателей. Все успели выскочить из горящего транспортного средства, но вещи в основном остались в салоне и сгорели. Говорят, что детей было полтора десятка, и из них никто не пострадал, пишет Недригайлов сегодня.
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Сегодня ночью в 1:20 на пульт «102» поступило сообщение о возгорании автомобиля КИА Rio в Сумах по улице Заливной....
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