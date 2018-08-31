На Сумщине загорелся автобус с детьми (фото) Сегодня, 21 сентября, около 13.00 по неизвестным причинам во время движения в направлении Сум под Штеповкой загорелся автобус из Хоружевского детского дома.

Он перевозил детей и воспитателей. Все успели выскочить из горящего транспортного средства, но вещи в основном остались в салоне и сгорели. Говорят, что детей было полтора десятка, и из них никто не пострадал, пишет Недригайлов сегодня.