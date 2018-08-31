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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:36546

На Сумщине загорелся автобус с детьми (фото)

Сегодня, 21 сентября, около 13.00 по неизвестным причинам во время движения в направлении Сум под Штеповкой загорелся автобус из Хоружевского детского дома.

Он перевозил детей и воспитателей. Все успели выскочить из горящего транспортного средства, но вещи в основном остались в салоне и сгорели. Говорят, что детей было полтора десятка, и из них никто не пострадал, пишет Недригайлов сегодня.

Право Недригайловский район Пожар Пожар авто

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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