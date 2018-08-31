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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:07116

Установят ли еще один светофор на проспекте Шевченко?

Будут решать на заседании исполкома Сумского горсовета.

Об этом говорится в ответе городских властей на онлайн-петицию «Об установке светофора на перекрестке проспекта Шевченко и улицы Новоместенская в г. Сумы».

«С печальной регулярностью происходят ДТП на проспекте Шевченко в г. Сумы, зачастую с нанесением тяжких травм именно детям. Ведь ежедневно улицу переходят ученики КУ ССШ № 10 ССШ № 30, студенты Машиностроительного колледжа СумГУ и другие. Родители учеников этих школ уже поднимали вопрос установления светофора, но оно было отклонено. Возникает вопрос: сколько еще травм и жертв должно состояться на этой улице, чтобы там появился объект регулирования движения.

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и событий, которые могут произойти в будущем, требуем обустроить регулирования движения на перекрестке проспекта Шевченко и улицы Новоместенская путем установления светофорного объекта», - писала автор петиции Бова Наталья Николаевна.

Ответ на электронную петицию:

«Управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета был подготовлен соответствующий проект решения исполнительного комитета «Об установке светофорного объекта на перекрестке проспекта Тараса Шевченко и ул. Новоместенская в г. Сумы», который на данный момент проходит процедуру визирования и будет вынесен на рассмотрение исполнительного комитета Сумского городского совета в соответствии с регламентом».

Общество Петиция Светофоры

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