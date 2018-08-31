Когда в Сумах приведут в порядок площадь Независимости? Капитальный ремонт площади Независимости в городе Сумы будет осуществлено при утверждении необходимого объема финансирования строительных работ.

Такой ответ городских властей на онлайн-петицию «Приведение в порядок площади Независимости».

«Предлагаю привести в порядок Площадь Независимости

Площадь Независимости - центральная площадь, можно сказать, лицо нашего города.

Я считаю недопустимым то позорное состояние, в котором она сейчас находится.

Старые бетонные плиты провалились, местами даже раскрошились, а у Соборной торчит метровый кусок арматуры.

К тому же замены требуют флаги. Они выглядят, простите, как тряпки и вызывают не гордость за свою страну и город, а чувства жалости и стыда.

Неужели в Сумах закончились флаги?

Я понимаю, что капитальный ремонт требует больших средств, которых в бюджете на этот год скорее всего нет, однако эти деньги можно выделить по крайней мере в следующем году. А пока хотя бы заменить флаги и убрать арматуру», - писал автор петции Россахацкий Денис Владимирович.

Ответ на электронную петицию:

«При формировании проекта титульного списка капитальных ремонтов объектов благоустройства города Сумы управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета будет включен объект строительства: «Капитальный ремонт площади Независимости».

Капитальный ремонт площади Независимости в городе Сумы будет осуществлено при утверждении необходимого объема финансирования строительных работ комиссиями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, энергосбережения, транспорта и связи Сумского городского совета, и планирования социально-экономического развития, бюджета, финансов, развития предпринимательства, торговли и услуг, регуляторной политики Сумского городского совета».