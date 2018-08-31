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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:32108

В Сумах обещают отремонтировать дорогу на Пришибе после Прокошки

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «»Дорога между ул. Прокофьева и Пришибской площадью».

«Уважаемые жители города Сумы, давайте поддержим эту петицию, я во второй раз ее пишу, потому что раздражает бездействие наших чиновников. Я в ноябре 2017 года подал первую петицию. За это время один раз разровняли дорогу грейдером, и никаких работ по этой дороге не проводили. Надоело ремонтировать свой автомобиль из-за такого состояния дороги. Невозможно передвигаться ни пешком, ни автотранспортом от ул. Прокофьева до Пришибской площади. Господин Федорченко построил пять многоэтажных домов, разбил-разломал дорогу, а как теперь добраться по грязи? Скоро зима, и будет сложно проехать скорой, пожарной машине, особенно вблизи дома №35 по ул. Прокофьева. Посреди этой дороги также пожарный гидрант, который в ближайшее время придет в неудовлетворительном состоянии, а в случае пожара (пусть нас это минет) он не будет работать», - писал автор петиции Голобородов Артем Анатольевич.

Ответ на электронную петицию:

«Учитывая, что в ближайшие годы запланированы работы по капитальному ремонту дороги по улице Прокофьева в городе Сумы, реконструкцию дороги от Пришибской площади до ул. Прокофьева возможно будет выполнить после проведения ремонтных работ дорожного покрытия по улице Прокофьева.

Последовательность проведения данных работ обусловлена тем, что во время ремонта автомобильной дороги по улице Прокофьева будет осуществлена корректировка действующего продольного и поперечного профиля. Только после выполнения данных работ и приведения отметок дорожного полотна автомобильной дороги по улице Прокофьева к проектным возможно соединить ее с участком дороги от Пришибской площади до ул. Прокофьева, что обеспечит организованное водоотведение дождевых и талых вод до улицы Прокофьева с последующим сбросом ее в местную дождевой канализации».

Напомним: мэр Сум дал задание сумским дорожникам отремонтировать ул. Прокофьева уже в следующем году.

Общество Петиция Пришибская площадь Прокофьева Ремонт дорог

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