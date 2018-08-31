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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5257

Появились фото сгоревшего на Сумщине автобуса

Происшествие произошло сегодня на автодороге возле села Штеповка Лебединского района.

В салоне автобуса в сопровождении двух педагогов находились 20 воспитанников Хоружевского центра социально-психологической реабилитации детей. Никто из них не пострадал.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Лебединского отделения полиции сегодня, в 14:00. Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехали руководители ГУНП области, Лебединского отделения полиции и следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что во время движения внезапно загорелся моторный отсек автобуса, принадлежащего Хоружевскому центру социально-психологической реабилитации детей. Дети и педагоги направлялись в одно из лебединских санаторных заведений. Все они успели покинуть автобус до того, как огонь распространился в салон и перекинулся на оставленные в спешке вещи. Через полчаса администрация центра забрала детей другим автобусом, и сейчас они уже вернулись в Хоружевку.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и эксперты, выясняются причины и обстоятельства возгорания, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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