Появились фото сгоревшего на Сумщине автобуса

В салоне автобуса в сопровождении двух педагогов находились 20 воспитанников Хоружевского центра социально-психологической реабилитации детей. Никто из них не пострадал.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Лебединского отделения полиции сегодня, в 14:00. Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехали руководители ГУНП области, Лебединского отделения полиции и следственно-оперативная группа.
Предварительно установлено, что во время движения внезапно загорелся моторный отсек автобуса, принадлежащего Хоружевскому центру социально-психологической реабилитации детей. Дети и педагоги направлялись в одно из лебединских санаторных заведений. Все они успели покинуть автобус до того, как огонь распространился в салон и перекинулся на оставленные в спешке вещи. Через полчаса администрация центра забрала детей другим автобусом, и сейчас они уже вернулись в Хоружевку.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и эксперты, выясняются причины и обстоятельства возгорания, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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