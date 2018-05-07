На Сумщине копы оштрафовали каждого пятого водителя автобуса Патрульная полиция Сумской области информирует о результатах комплекса целевых мероприятий «Перевозчик».

С 23 июля текущего года на территории всей Украины проводились профилактические мероприятия под названием «Перевозчик». Их целью было уменьшение аварийности на пассажирском транспорте и профилактика нарушений ПДД.

За это время сотрудники управления патрульной полиции:

- осмотрели более 1300 транспортных средств, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров;

- составили почти 270 административных материалов за нарушение установленных ПДД.

Наиболее распространенные нарушения:

- 79 случаев перевозки пассажиров сверх установленного количества и т.п.;

- 51 технически неисправных автобусов и маршрутных транспортных средств, в том числе 12 переоборудованных с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов;

- 23 нарушения правил остановки во время осуществления посадки (высадки) пассажиров и стоянки в местах массовых отправлений пассажиров;

- 15 случаев управления транспортными средствами, которые используются для перевозки пассажиров, не прошедших обязательный технический контроль;

- 7 случаев управления водителями без необходимых документов.