На Сумщине копы оштрафовали каждого пятого водителя автобуса

С 23 июля текущего года на территории всей Украины проводились профилактические мероприятия под названием «Перевозчик». Их целью было уменьшение аварийности на пассажирском транспорте и профилактика нарушений ПДД.
За это время сотрудники управления патрульной полиции:
- осмотрели более 1300 транспортных средств, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров;
- составили почти 270 административных материалов за нарушение установленных ПДД.
Наиболее распространенные нарушения:
- 79 случаев перевозки пассажиров сверх установленного количества и т.п.;
- 51 технически неисправных автобусов и маршрутных транспортных средств, в том числе 12 переоборудованных с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов;
- 23 нарушения правил остановки во время осуществления посадки (высадки) пассажиров и стоянки в местах массовых отправлений пассажиров;
- 15 случаев управления транспортными средствами, которые используются для перевозки пассажиров, не прошедших обязательный технический контроль;
- 7 случаев управления водителями без необходимых документов.
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