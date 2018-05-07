Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4874

На Сумщине копы оштрафовали каждого пятого водителя автобуса

Патрульная полиция Сумской области информирует о результатах комплекса целевых мероприятий «Перевозчик».

С 23 июля текущего года на территории всей Украины проводились профилактические мероприятия под названием «Перевозчик». Их целью было уменьшение аварийности на пассажирском транспорте и профилактика нарушений ПДД.

За это время сотрудники управления патрульной полиции:

- осмотрели более 1300 транспортных средств, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров;

- составили почти 270 административных материалов за нарушение установленных ПДД.

Наиболее распространенные нарушения:

- 79 случаев перевозки пассажиров сверх установленного количества и т.п.;

- 51 технически неисправных автобусов и маршрутных транспортных средств, в том числе 12 переоборудованных с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов;

- 23 нарушения правил остановки во время осуществления посадки (высадки) пассажиров и стоянки в местах массовых отправлений пассажиров;

- 15 случаев управления транспортными средствами, которые используются для перевозки пассажиров, не прошедших обязательный технический контроль;

- 7 случаев управления водителями без необходимых документов.

Право Перевозчики

По тематике

07.08.2018 14:16

В Сумах исполком хочет разорвать договор с одним из перевозчиков

Впервые за все время существования в Сумах частного общественного транспорта исполком как заказчик перевозок на городских автобусных маршрутах намерен досрочно...

25.07.2018 18:23

На Сумщине патрульная полиция начала проверку перевозчиков

Усиленное внимание к перевозчикам вызвано трагическими событиями, которые имели место в прошлую пятницу, когда в Украине случилось несколько резонансных ДТП....

09.07.2018 17:18

Патрульные закончили проверять перевозчиков

Появились результаты проведения патрульной полицией комплексной проверки под условным названием «Перевозчик»....

24.05.2018 16:00

В Сумах снова пугали перевозчиков

Сегодня перевозчиков собрали на совещание, участие в которой приняли заммэра Сум Александр Журба, руководство транспортного отдела, управления Укртрансбезпеки в Сумской...

За две недели копы выписали 125 штрафов за нарушения водителями автобусов
07.05.2018 09:22

За две недели копы выписали 125 штрафов за нарушения водителями автобусов

Профилактические мероприятия «Перевозчик» продолжаются....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:15
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:30 14:00 18:20 20:40 23:00
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:10 19:30 22:00
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:45 23:15
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
Кино Космос
13:05 — 40 грн 16:55 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:25 — 50 грн
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.