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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:31166

«Сумы» снова не проиграли

Сегодня, 21 сентября, в матче 10-го тура первенства Украины по футболу ПФК «Сумы» играл на выезде против «Балкан» из Зари (Одесская обл.).

Игра между середняками первой лиги началась с активных атак хозяев, но в большинстве эпизодов они заканчивались неточными дальними ударами. У гостей и вовсе было всего несколько попыток пробить, но в створ ни разу подопечным Золотницкого попасть так и не удалось, пишет ua-football.com.

В концовке первого тайма «Балканам» все же удалась результативная атака. В подготовительной ее фазе первый пас был отдан Сергеем Герасимцом, он же оказался в нужный момент в нужном месте и при завершении, приняв мяч после навеса Николая Златова и разобравшись с голкипером ударом метров с семи.

В дебюте второго тайма активностью отметился автор голевой передачи, который пробивал по воротам с разворота. В ответ мог забивать Лиховидько, которого пасом на второй темп вывел на ударную позицию Вадим Яворский. Но мяч прошел чуть выше перекладины. Удалось гостям отметиться взятием ворот спустя несколько минут, после прострела Антона Савина с правого фланга Богдан Саламаха срезал мяч в собственные ворота.

Лиховидько снова мог забивать уже при равном счете, но после навеса со штрафного его удар головой оказался неточным. Супер-шанс был у «Балкан» через пять минут, удар Руслана Паламара приняла на себя штанга, после чего мяч от головы Александра Райчева еще и «поцеловал» перекладину, но в сетке так и не оказался. Петр Переверза, который появился на замену в составе «Сум», банально не попал по мячу, находясь в идеальной позиции.

В концовке поединка Вадим Яворский, который активно провел второй тайм, убегал в контратаку, но выход на свидание с вратарем закончил ударом точно в руки голкиперу. Паламар тоже мог принести три очка своей команде. Но удар Руслана головой в упор пришелся точно во вратаря. После этого он же пробивал выше ворот из прекрасной позиции. Матч так и закончился со счетом 1:1, который является любимым для этих команд и фиксировался также в трех предыдущих случаях.

После этой ничьи у «Сум» 10 очков и 10-ое место. Это вторая подряд игра нашей команды без поражений. До этого было три подряд «нуля» с общим счетом 0-13, или пять игр без побед – 2-18.

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