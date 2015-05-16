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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:16142

В результате аварии на газопроводе в Сумах пострадавших нет

По данным начальника отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвиры Бигановой, во время аварии на газопроводе никто не пострадал.

По ее словам, сейчас полиция еще не может начать осмотр места происшествия, потому что ждут, пока догорит газ, который вытек в результате аварии. Предварительно известно, что в полицию поступило заявление о преступлении, однако уголовное производство еще не открыто, поскольку точная причина аварии неизвестна.

Напомним: авария произошла в пятницу около 22.00 в районе Барановки.

Право Авария на газопроводе Газопровод

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