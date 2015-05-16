В результате аварии на газопроводе в Сумах пострадавших нет

По ее словам, сейчас полиция еще не может начать осмотр места происшествия, потому что ждут, пока догорит газ, который вытек в результате аварии. Предварительно известно, что в полицию поступило заявление о преступлении, однако уголовное производство еще не открыто, поскольку точная причина аварии неизвестна.
Напомним: авария произошла в пятницу около 22.00 в районе Барановки.
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