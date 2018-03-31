У сумчан 10 лицензий на юношеский Чемпионат Европы по сумо

Отличный результат показали сумские "вольники" и "сумоисты", которым не было равных в командных соревнованиях "стенка на стенку" до 14 лет и до 16 лет.

Юноши до 16 лет:

1 место - Пономаренко Вадим (65 кг) *

2 место - Дижевский Никита (55 кг) *

2 место - Котов Дмитрий (75 кг) *

1 место - Сумская область (Пономаренко Вадим и Котов Дмитрий) Юноши до 14 лет:

1 место - Охрименко Никита (40 кг) *

1 место - Крупский Кирилл (55 кг) *

1 место - Котов Дмитрий (70 кг) *

2 место - Беспалов Иван (40 кг) *

2 место - Дижевский Никита (55 кг) *

1 место - Сумская область (Дижевский Никита, Котов Дмитрий, Крупский Кирилл и Жадан Владислав) Дети до 12 лет:

1 место - Борисов Никита (45 кг)

2 место - Лущик Даниил (50 кг)

3 место - Усенко Владимир (30 кг)

3 место - Петрушенко Димитрий (40 кг) Подготовили спортсменов тренеры Александр и Сергей Скварчи. Также 2 лицензии на ЧЕ у Шилова Данила и Крупского Егора (тренера Сергей Хекало и Виталий Дегтярь) Поздравляем ребят с отличным результатом и желаем побед на юношеском Чемпионате Европы, который состоится в конце октября в эстонском городе Раквере.