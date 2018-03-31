У сумчан 10 лицензий на юношеский Чемпионат Европы по сумо

Отличный результат показали сумские "вольники" и "сумоисты", которым не было равных в командных соревнованиях "стенка на стенку" до 14 лет и до 16 лет.
Юноши до 16 лет:
1 место - Пономаренко Вадим (65 кг) *
2 место - Дижевский Никита (55 кг) *
2 место - Котов Дмитрий (75 кг) *
1 место - Сумская область (Пономаренко Вадим и Котов Дмитрий)
Юноши до 14 лет:
1 место - Охрименко Никита (40 кг) *
1 место - Крупский Кирилл (55 кг) *
1 место - Котов Дмитрий (70 кг) *
2 место - Беспалов Иван (40 кг) *
2 место - Дижевский Никита (55 кг) *
1 место - Сумская область (Дижевский Никита, Котов Дмитрий, Крупский Кирилл и Жадан Владислав)
Дети до 12 лет:
1 место - Борисов Никита (45 кг)
2 место - Лущик Даниил (50 кг)
3 место - Усенко Владимир (30 кг)
3 место - Петрушенко Димитрий (40 кг)
Подготовили спортсменов тренеры Александр и Сергей Скварчи.
Также 2 лицензии на ЧЕ у Шилова Данила и Крупского Егора (тренера Сергей Хекало и Виталий Дегтярь)
Поздравляем ребят с отличным результатом и желаем побед на юношеском Чемпионате Европы, который состоится в конце октября в эстонском городе Раквере.
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