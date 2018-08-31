На Сумщине москвич попросил политического убежища (видео) В очередной раз гражданин РФ из-за политических преследований попросил убежища в Украине.

Сегодня ночью, 22 сентября, пограничники отдела пограничной службы «Краснополье» Сумского отряда с помощью прибора ночного видения обнаружили и задержали гражданина Российской Федерации, который пытался незаконно попасть в Украину, пересекая границу вне пункта пропуска.

Во время проведения фильтрационных мероприятий 25-летний мужчина, житель Москвы, обратился с заявлением о предоставлении ему статуса беженца. Он пояснил, что у себя на родине он подвергся преследованиям представителями российских спецслужб за свои политические и религиозные взгляды. Кроме того, на днях ему было предъявлено обвинение за совершение правонарушения, предусмотренного статьей уголовного кодекса РФ за возбуждение ненависти и вражды. Так как он был объявлен в федеральный розыск, и в связи с риском быть задержанным российскими пограничниками в пункте пропуска, мужчина решил попасть в Украину незаконным путем, пересекая государственную границу на ее «зеленом» участке.

В настоящее время продолжаются процессуальные действия. В ближайшее время в установленном порядке мужчины будет передано компетентным органам.