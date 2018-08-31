В Сумах по факту аварии на газопроводе полиция открыла уголовное производство Авария на газораспределительной сети высокого давления возник вечером 21 сентября, в районе Барановка, что на окраине областного центра. Данное событие в полиции квалифицировали по ст. 292 ч.1 «Повреждение объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов».

Первое сообщение, что в Сумах горит нефтепровод, поступило в дежурную часть полиции еще вчера, в 18.43. На место происшествия выехали руководство ГУНП, городского отдела полиции и следственно-оперативная группа. Там уже работали специалисты газовой службы и пожарные, которые пытались ликвидировать пожар. Поэтому сразу осмотреть место происшествия работникам полиции не удалось. Столб огня достигал 10 метров. А около 4 утра в полицию поступило сообщение, что в доме, неподалеку от места происшествия, нашли обгоревший труп мужчины. Им оказался 73-летний пенсионер. В прошлом мужчина работал газосварщиком.

«Когда пожар на газопроводе потушен, работники полиции обнаружили повреждения засова газовой трубы, которую пытались срезать с помощью соответствующих инструментов, - говорит Павел Карабута, начальник Сумского отдела полиции. - Исходя из собранных материалов, у нас есть все основания считать, что вмешательство в работу газопровода совершил именно погибший. В результате чего получил смертельные ожоги »

В полиции событие квалифицировали ст.115 «Умышленное убийство» (с отметкой «несчастный случай») и ст. 292. ч.1 УК Украины «Повреждение или разрушение магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов, что привело к нарушению нормальной работы указанных трубопроводов или создало опасность для жизни людей». На месте происшествия продолжаются дальнейшие следственные действия.