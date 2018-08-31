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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:43132

В рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства повреждения газопровода

Сумская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом СВ Сумского ОП ГУ ЧП в Сумской области по факту повреждения объектов магистральных газопродуктопроводив и умышленного убийства. Сведения в Едрей внесены 22 сентября 2018 по ч. 1 ст. 292 и ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Установлено, что возгорание земельного участка в районе Барановка м. Сумы произошло 21.09.2018 года в 18 часов 30 минут. На месте происшествия обнаружены следы физического вмешательства в газопровод. В настоящее время следственные действия продолжаются.

В то же время, 22.09.2018 около 03.00 ч. медики зафиксировали смерть 73-летнего мужчину по месту его жительства в м. Суми, все тело которого было в ожогах. В ходе следствия собрано обоснованные доказательства того, что именно этот человек причастен к повреждению газопровода. Проверяется версия кражи пострадавшим металла.

В настоящее время принимаются неотложные меры, направленные на полное, всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств совершенного уголовного преступления, в том числе устанавливаются другие лица, которые могут быть сообщниками погибшего.

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