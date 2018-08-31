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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:2053

Из-за аварии на газопроводе в Сумах 7 сел без газоснабжения

Об этом сообщила пресс-секретарь ПАО «Сумыгаз» Анастасия Шимарина.

Без газоснабжения остались села Токари, Вильшанка, Хомине, В. Чернеччина, Битица, Пушкаревка, Липняк Сумского района, частично г. Сумы, район Барановка.

Общество Авария на газопроводе
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