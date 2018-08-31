Из-за аварии на газопроводе в Сумах 7 сел без газоснабжения

Без газоснабжения остались села Токари, Вильшанка, Хомине, В. Чернеччина, Битица, Пушкаревка, Липняк Сумского района, частично г. Сумы, район Барановка.
Начальник полиции Сумского горотдела полиции Павел Карабута сообщил, что сегодня, 22 сентября, в 4 утра от ожогов скончался 73-летний сумчанин,...
Предварительно, во время аварии на газопроводе погиб один из злоумышленников....
По данным начальника отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвиры Бигановой, во время аварии на газопроводе никто не пострадал....
Чрезвычайное происшествие случилось 21 сентября около 22.00 в районе Барановки....