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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«Сумыгаз»: самовольное вмешательство в систему газоснабжения вызвало пожар на распределительном газопроводе в Сумах

Вечером 21 сентября из-за самовольного вмешательства в систему газоснабжения на газопроводе высокого давления произошел пожар. Взрыва газа не было. Без газоснабжения частично остались потребители г. Сумы и Сумского района.

Аварийная ситуация на газораспределительной сети высокого давления возникла 21 сентября в районе Барановка на окраине г. Сумы. Сообщение о пожаре на газопроводе поступило в аварийно-диспетчерскую службу ПАО «Сумыгаз» в 18.44.

«Причиной возгорания в газовом колодце стало несанкционированное вмешательство в систему газоснабжения. Ситуация чрезвычайная, но все службы сработали оперативно для локализации пожара и минимизации возможных опасных последствий. Сегодня в 12:00 удалось потушить пламя. Продолжается локализацию последствий», - говорит главный инженер ПАО «Сумыгаз» Дмитрий Сергиенко.

По информации полиции, около 4 утра в полицию поступило сообщение, что в доме, неподалеку от места происшествия, нашли обгоревший труп мужчины. Им оказался 73-летний пенсионер. В прошлом мужчина работал газосварщиком.

По факту аварии на газопроводе полиция открыла уголовное производство. Данное событие квалифицировали по ст.115 «Умышленное убийство» (с отметкой «несчастный случай») и ст. 292.ч.1 УК Украины «Повреждение или разрушение магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов, что привело к нарушению нормальной работы указанных трубопроводов или создало опасность для жизни людей».

«Когда пожар на газопроводе был потушен, работники полиции обнаружили повреждения засова газовой трубы, которую пытались срезать с помощью соответствующих инструментов, - говорит Павел Карабута, начальник Сумского отдела полиции. - Исходя из собранных материалов, у нас есть все основания считать, что вмешательство в работу газопровода совершил именно погибший. В результате чего получил смертельные ожоги».

На месте происшествия продолжаются дальнейшие следственные действия.

В результате пожара без газоснабжения остались села Токари, Вильшанка, Хомине, В. Чернеччина, Битица, Пушкаревка, Липняк Сумского района, частично прекращено распределение газа в г. Сумы, район Барановка.

Восстановление распределения газа потребителям начнут только после полного обследования специалистами ПАО «Сумыгаз» участка сети, на которой произошел пожар.

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