Евгений Глыва стал вторым на марафоне в Краматорске Сегодня, 22 сентября, в Краматорске прошел марафонский забег «Наш Краматорск».

Наш земляк, тренер ДЮСШ Ахтырского района и профессиональный ультрамарфонец Евгений Глыва был на финише вторым с результатом 2:34:54, что на 3 минут лучше его резульатат всего недельной давности в Днепре.