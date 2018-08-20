Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:36108

Евгений Глыва стал вторым на марафоне в Краматорске

Сегодня, 22 сентября, в Краматорске прошел марафонский забег «Наш Краматорск».

Наш земляк, тренер ДЮСШ Ахтырского района и профессиональный ультрамарфонец Евгений Глыва был на финише вторым с результатом 2:34:54, что на 3 минут лучше его резульатат всего недельной давности в Днепре.

Спорт Евгений Глыва Легкая атлетика Марафон

По тематике

17.09.2018 17:05

Сумчанин установил новый рекорд Украины

14-15 сентября в Харькове состоялись соревнования Командного чемпионата Украины среди ДЮСШ и СДЮШОР (2003 г.р. и младше)....

Сумские марафонцы отлично выступили на чемпионате Украины
17.09.2018 09:48

Сумские марафонцы отлично выступили на чемпионате Украины

16 сентября в г. Днепр в рамках традиционного Dnipro АТB Marathon прошел чемпионат Украины по марафонскому бегу....

Бегун с Сумщины – в топ-10 Полтавского полумарафона
03.09.2018 17:00

Бегун с Сумщины – в топ-10 Полтавского полумарафона

2 сентября в Полтаве прошел Полтавский полумарафон....

Сумчанка выиграла Одесский полумарафон
26.08.2018 16:54

Сумчанка выиграла Одесский полумарафон

Сумская бегунья Юлия Профис выиграла Одесский полумарафон с рекордом трассы....

В Сумах провели третий полумарафон
20.08.2018 12:20

В Сумах провели третий полумарафон

19 августа в Сумах провели масштабный беговой забег «Сумы - Новая почта - полумарафон»....

Новости

В Сумах масштабная авария на газопроводе (обновляется)
Сегодня 08:47
Евгений Глыва стал вторым на марафоне в Краматорске
Сегодня 19:36
«Сумыгаз»: самовольное вмешательство в систему газоснабжения вызвало пожар на распределительном газопроводе в Сумах
Сегодня 18:58
Из-за аварии на газопроводе в Сумах 7 сел без газоснабжения
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В рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства повреждения газопровода
Сегодня 14:43
В Сумах по факту аварии на газопроводе полиция открыла уголовное производство
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Полиция: от ожогов на месте аварии на газопроводе скончался сумчанин
Сегодня 13:07
На Сумщине москвич попросил политического убежища (видео)
Сегодня 12:50
Ликвидация аварии на газопроводе: нашли труп диверсанта?
Сегодня 12:27
У сумчан 10 лицензий на юношеский Чемпионат Европы по сумо
Сегодня 09:46
В результате аварии на газопроводе в Сумах пострадавших нет
Сегодня 09:16
«Сумы» снова не проиграли
Вчера 21:31
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Афиша

«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:15
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:30 14:00 18:20 20:40 23:00
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:10 19:30 22:00
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:45 23:15
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
Кино Космос
13:05 — 40 грн 16:55 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:25 — 50 грн
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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