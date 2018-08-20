Евгений Глыва стал вторым на марафоне в Краматорске

Наш земляк, тренер ДЮСШ Ахтырского района и профессиональный ультрамарфонец Евгений Глыва был на финише вторым с результатом 2:34:54, что на 3 минут лучше его резульатат всего недельной давности в Днепре.
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2 сентября в Полтаве прошел Полтавский полумарафон....
Сумская бегунья Юлия Профис выиграла Одесский полумарафон с рекордом трассы....
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