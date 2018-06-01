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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:42151

БК «СумДУ» узнал соперников по высшей лиге

ФБУ определила система соревнований и количество участников в чемпионате Украины в Высшей лиге среди мужских команд.

Всего в соревнованиях стартуют 18 команд. На первом этапе они будут разделены на две группы.

Группа 1: Золотой Век (Кропивницкий), СумДУ (Сумы), КДПУ (Кривой Рог), Мариуполь, Кремень (Кременчуг), Харьковские Соколы, Прометей (Каменское), Днепр-2, НИКО-БАСКЕТ (Николаев).

Группа 2: Тернополь-ТНЭУ, Химик-2 (Южный), Говерла (Ивано-Франковск), Ровно, КПЗО ДОС ДЮСШ-ДОР (Днепр), Киев-Баскет, Старый Луцк-Университет, Львовская Политехника, Черкасские Мавпы-2.

На первом этапе команды играют в группах в четыре круга. Затем на втором этапе команды, занявшие 1-4, 5-8, 9-е места в группе играют в четыре круга с соответствующими командами другой группы. Набранные на первом этапе очки учитываются.

На третьем этапе 4 лучшие команды играют матчи плей-офф с 1/2 финала до трех побед.

Стартовые поединки нового сезона в Высшей лиге запланировано на 6-7 октября.

Спорт Баскетбол БК СумГУ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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