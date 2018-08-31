В сумской полиции развернул свою работу ситуационный центр

Соответствующее решение было принято начальником ГУНП в Сумской области Николаем Лушпиенко в связи с аварией на газопроводе в Сумах.
В его состав вошли ведущие специалисты ГУНП области, Сумского городского, Сумского районного отделов полиции, эксперты и специалисты Управления ГСЧС в Сумской области. С целью недопущения возникновения возможных чрезвычайных ситуаций, работники центра мониторят оперативную обстановку, собирают, накапливают и анализируют информацию, необходимую для эффективного реагирования на любые возможные изменения.
К месту проведения ремонтных работ приближенные маршруты автомобильных и пеших патрулей, на помощь людям, пострадавшим в результате аварии и сейчас остаются без газоснабжения, ориентированные как участковые офицеры полиции, так и работники групп «быстрого реагирования».
Контактные телефоны ситуационного центра 667 415 или 667 010, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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