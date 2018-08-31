В Глухове задержали репетитора-педофила

Прокуратурой Сумской области сегодня, 23 сентября 2018 года, сообщено о подозрении 41-летнему глухивчанину, который долгое время, используя беспомощное состояние малолетней, совершал в отношении нее развратные действия.
В ходе следствия, проведенного следователями СУ ГУ НП в Сумской области, установлено, что жительница г. Глухов обратилась к своему знакомому, который имеет педагогическое образование, с просьбой предоставить частные уроки ее малолетний дочери 2006 г.р. В течение 2015 - 2017 годов мужчина по месту жительства в г. Глухов проводил с девочкой занятия.
Лишь после того, как обучение закончилось, девочка решилась признаться матери, что с начала 2017 года репетитор совершал в отношении нее развратные действия. Кроме того, на планшет ученицы он загружал изображения порнографического характера, в том числе с участием детей. Малолетняя боялась кому-то об этом признаться, так как была уверена, что ей не поверят и будут ругать.
Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) и ч. 4 ст. 301 (распространение изображений порнографического характера) УК Украины. Прокуратура и полиция уже готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Справка: задержанному грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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