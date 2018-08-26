Сумские бегуны отличились на эстафетном чемпионате Украины 22-23 сентября в Черкассах проходил чемпионат Украины по эстафетному бегу.

В общем зачете сборная Сумщины заняла второе место, уступив только хозяевам турнира. Всего наши завоевали 6 медалей. В возрастной категории до 23 лет у нас три медали: чемпионами в беге 4х400 м стали Ярослав Демченко, Константин Ожиев, Федор Савостян и Михаил Тютюнников; вторые места у Екатерины Гунько, Ирины Коваль, Оксана Кортикова и Екатерина Осаулец в беге 4х800 м; а также у Елены Гулак, Евгении Мучаровой, Анны Цыбульник и Анастасии Шишняк в беге 4х400 м. «Бронза» у взрослой эстафетной команды женщин 4х800 м – Татьяна Головченко, Ирина Коваль, Яна Нагорная и Мария Радько; у юниоров до 20 лет в беге 4х400 м – Глеба Воблия, Александра Погорилко, Владислава Никитенко и Евгения Швеца; 4х100 м среди взрослых – Андрея Волынца, Максима Реверы, Дениса Жидка и Владимира Супруна.