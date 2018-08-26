Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:1464

Сумские бегуны отличились на эстафетном чемпионате Украины

22-23 сентября в Черкассах проходил чемпионат Украины по эстафетному бегу.

В общем зачете сборная Сумщины заняла второе место, уступив только хозяевам турнира. Всего наши завоевали 6 медалей. В возрастной категории до 23 лет у нас три медали: чемпионами в беге 4х400 м стали Ярослав Демченко, Константин Ожиев, Федор Савостян и Михаил Тютюнников; вторые места у Екатерины Гунько, Ирины Коваль, Оксана Кортикова и Екатерина Осаулец в беге 4х800 м; а также у Елены Гулак, Евгении Мучаровой, Анны Цыбульник и Анастасии Шишняк в беге 4х400 м. «Бронза» у взрослой эстафетной команды женщин 4х800 м – Татьяна Головченко, Ирина Коваль, Яна Нагорная и Мария Радько; у юниоров до 20 лет в беге 4х400 м – Глеба Воблия, Александра Погорилко, Владислава Никитенко и Евгения Швеца; 4х100 м среди взрослых – Андрея Волынца, Максима Реверы, Дениса Жидка и Владимира Супруна.

Спорт Легкая атлетика

По тематике

Евгений Глыва стал вторым на марафоне в Краматорске
22.09.2018 19:36

Евгений Глыва стал вторым на марафоне в Краматорске

Сегодня, 22 сентября, в Краматорске прошел марафонский забег «Наш Краматорск»....

17.09.2018 17:05

Сумчанин установил новый рекорд Украины

14-15 сентября в Харькове состоялись соревнования Командного чемпионата Украины среди ДЮСШ и СДЮШОР (2003 г.р. и младше)....

Сумские марафонцы отлично выступили на чемпионате Украины
17.09.2018 09:48

Сумские марафонцы отлично выступили на чемпионате Украины

16 сентября в г. Днепр в рамках традиционного Dnipro АТB Marathon прошел чемпионат Украины по марафонскому бегу....

Бегун с Сумщины – в топ-10 Полтавского полумарафона
03.09.2018 17:00

Бегун с Сумщины – в топ-10 Полтавского полумарафона

2 сентября в Полтаве прошел Полтавский полумарафон....

Сумчанка выиграла Одесский полумарафон
26.08.2018 16:54

Сумчанка выиграла Одесский полумарафон

Сумская бегунья Юлия Профис выиграла Одесский полумарафон с рекордом трассы....

Новости

В Сумах масштабная авария на газопроводе (обновляется)
22.09.2018 08:47
В Сумах к отопительному сезону готовы 60 % домов
Сегодня 08:49
В Сумах без газа остается почти 2000 семей
Сегодня 08:19
Сумские бегуны отличились на эстафетном чемпионате Украины
Сегодня 08:14
В Сумах на Прокошке отключили воду. Надолго
Вчера 20:28
В Глухове задержали репетитора-педофила
Вчера 19:31
В сумской полиции развернул свою работу ситуационный центр
Вчера 11:55
Евгений Глыва стал вторым на марафоне в Краматорске
22.09.2018 19:36
«Сумыгаз»: самовольное вмешательство в систему газоснабжения вызвало пожар на распределительном газопроводе в Сумах
22.09.2018 18:58
Из-за аварии на газопроводе в Сумах 7 сел без газоснабжения
22.09.2018 15:20
В рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства повреждения газопровода
22.09.2018 14:43
В Сумах по факту аварии на газопроводе полиция открыла уголовное производство
22.09.2018 14:42
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:15
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:30 14:00 18:20 20:40 23:00
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:10 19:30 22:00
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:45 23:15
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
Кино Космос
13:05 — 40 грн 16:55 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:25 — 50 грн
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.