В Сумах на Прокошке отключили воду. Надолго КП «Горводоканал» сообщает об аварийном отключении водоснабжения.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 500 мм по ул. Прокофьева сегодня, 23 сентября, в 17:50 прекращена подача воды в дома №№ 25, 25/1, 25/2, 25а, 27, 27/1, 29, 29/1, 31, 31/1, 35 по ул. Прокофьева. В 21:00 будет организован подвоз воды к дому № 31 и во двор домов № 25/3 и № 27.

После завершения работ подача воды будет восстановлена.