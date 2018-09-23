Сумские каратисты отличились в столице

В кумитэ победителем турнира стал Даниил Тищенко. Серебряным призером стала Анастасия Носова. Бронзовыми – Дарья Лазарева, Михаил Пехтерев, Захар Ярмак, Андрей Буглак. В ката бронзу взял Даниил Тищенко.
22-23 сентября в Сантьяго (Чили) прошел международный турнир серии «Karate 1. Series A»....
Турнир по каратэ WKF памяти одного из основателей сумского каратэ состоится в воскресенье, 30 сентября....
Сумчанин Игорь Угнич в составе сборной Украины начал осенний соревновательный сезон на турнире «Karate 1. Premier League - Berlin 2018»....
На выходных в Сентеше (Венгрия) проходил чемпионат мира по киокушин каратэ....
19-20 мая в Киеве прошел международный турнир по каратэ «Kyiv open 2018»....