Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:11206

Сумские каратисты отличились в столице

22-23 сентября в Киеве проходил турнир по каратэ Sen Bin Cup.

В кумитэ победителем турнира стал Даниил Тищенко. Серебряным призером стала Анастасия Носова. Бронзовыми – Дарья Лазарева, Михаил Пехтерев, Захар Ярмак, Андрей Буглак. В ката бронзу взял Даниил Тищенко.

Спорт Каратэ

По тематике

Сумской каратист стал пятым в Чили
Сегодня 08:58

Сумской каратист стал пятым в Чили

22-23 сентября в Сантьяго (Чили) прошел международный турнир серии «Karate 1. Series A»....

В Сумах пройдет 5-ый турнир памяти Валентина Угнича
21.09.2018 11:14

В Сумах пройдет 5-ый турнир памяти Валентина Угнича

Турнир по каратэ WKF памяти одного из основателей сумского каратэ состоится в воскресенье, 30 сентября....

Сумской каратист выступил в Берлине
19.09.2018 09:23

Сумской каратист выступил в Берлине

Сумчанин Игорь Угнич в составе сборной Украины начал осенний соревновательный сезон на турнире «Karate 1. Premier League - Berlin 2018»....

Роменский боец отличился на чемпионате мира
25.06.2018 15:42

Роменский боец отличился на чемпионате мира

На выходных в Сентеше (Венгрия) проходил чемпионат мира по киокушин каратэ....

Сумские каратисты отличились в Киеве
21.05.2018 09:15

Сумские каратисты отличились в Киеве

19-20 мая в Киеве прошел международный турнир по каратэ «Kyiv open 2018»....

Новости

В Сумах масштабная авария на газопроводе (обновляется)
22.09.2018 08:47
Валентина Семеренко выиграла спринт на чемпионате Украины
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В Сумах экоинспекция «настучит» на водоканал в прокуратуру за загрязнение Псла
Сегодня 14:32
Шосткинские хоккеисты стали третьими в Коростене
Сегодня 14:21
За неделю на Сумщине зарегистрировано 93 ЧП
Сегодня 13:47
Полиция разоблачила лесоруба за незаконной вырубкой деревьев
Сегодня 13:21
Сумские борцы отличились в Скадовске
Сегодня 12:50
Причины мора рыбы в Чешке изучает экоинспекция и госпродпотребслужба
Сегодня 12:14
В Сумах контейнерные площадки оборудуют видеонаблюдением
Сегодня 11:49
БК «СумДУ» узнал соперников по высшей лиге
Сегодня 11:42
«Чего вы сопли разводите?»: мэр Сум снова наехал на своего «любимчика»
Сегодня 11:26
В Сумах планируют облагораживать сквер Шевченко
Сегодня 11:10
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Афиша

«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:15
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:30 14:00 18:20 20:40 23:00
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:10 19:30 22:00
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:45 23:15
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
Кино Космос
13:05 — 40 грн 16:55 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:25 — 50 грн
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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