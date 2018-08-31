В Сумах без газа остается почти 2000 семей

По его словам, в результате аварии на газопроводе, которая произошла вечером 21 сентября в районе Барановки без газа осталось 1640 абонентов на Барановке и 322 на Василевке. Пока бригады продолжают ремонтные работы. Газ планируют пускать либо сегодня ближе к вечеру, либо завтра с утра.
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Об этом сообщила пресс-секретарь ПАО «Сумыгаз» Анастасия Шимарина....
Сумская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом следственным отделом Сумского отдела полиции главного управления Национальной полиции в...
Авария на газораспределительной сети высокого давления произошла вечером 21 сентября, в районе Барановка, что на окраине Сум....