В Сумах без газа остается почти 2000 семей Как сообщил сегодня, 24 сентября, на аппаратном совещании в мэрии представитель ПАО «Сумыгаз», в Сумах без газа остаются жители Барановки и Василевки.

По его словам, в результате аварии на газопроводе, которая произошла вечером 21 сентября в районе Барановки без газа осталось 1640 абонентов на Барановке и 322 на Василевке. Пока бригады продолжают ремонтные работы. Газ планируют пускать либо сегодня ближе к вечеру, либо завтра с утра.

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение проверить все газораспределительные станции в городе на предмет ограничения доступа к ним.