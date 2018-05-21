Сумской каратист стал пятым в Чили

В составе сборной Украины принимал участие сумчанин Игорь Угнич. В весовой категории до 63 кг он выиграл 4 боя у спортсменов из Саудовской Аравии 2:1, Японии 4:0, Бразилии 4:3 и Франции 1:0. В бою за выход в финал при ничейном счете судьи отдали предпочтение его оппоненту из Японии. За «бронзу» наш земляк боролся с турецким спортсменом и проиграл со счётом 0:3. В итоге сумчанин пятый.
Напомним, нетелей ранее Игорь Угнич был седьмым на таком же турнире в Берлине.
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