Сумской каратист стал пятым в Чили 22-23 сентября в Сантьяго (Чили) прошел международный турнир серии «Karate 1. Series A».

В составе сборной Украины принимал участие сумчанин Игорь Угнич. В весовой категории до 63 кг он выиграл 4 боя у спортсменов из Саудовской Аравии 2:1, Японии 4:0, Бразилии 4:3 и Франции 1:0. В бою за выход в финал при ничейном счете судьи отдали предпочтение его оппоненту из Японии. За «бронзу» наш земляк боролся с турецким спортсменом и проиграл со счётом 0:3. В итоге сумчанин пятый.

Напомним, нетелей ранее Игорь Угнич был седьмым на таком же турнире в Берлине.