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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:491

В Сумах к отопительному сезону готовы 60 % домов

Из 971 дома с централизованным отоплением акты готовности к отопительному сезону подписаны для 573 домов.

Об этом сегодня, 24 сентября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.

- На сегодняшний день акты готовности подписаны по «Сумитехнобудсервису» по 106 домам из 200-т, - доложил он. – По «Форекс плюс» - 48 из 79, по «Сумытеплоэнергоцентраль» - 135 из 246, «Комэнерго-Сумы» - 92 из 132-х, «Сумижилкомсервис» - 53 из 70, «Домком-Сумы» 85 из 137, «Рембуд» 31 из 55. Всего по городу из 971 дома с централизованным отоплением акты готовности подписаны по 573 домам. Работы продолжаются…

- Вы видели прогноз погоды? – спросил у него мэр Сум Александр Лысенко. – Смотрите, примерно в сроки 15-16 октября температура опускается до того уровня, что уже нужно будет включать. Не думайте, что у вас будет в запасе время. Нужно успеть в срок. Даю вам неделю. Если через неделю будут проблемные дома, распишу их по вам индивидуально – за один будет отвечать Григорий Иванович (Яременко – Ред.), за другой – Александр Иванович (Журба – заммэра по ЖКХ – Ред.) и т.д. Ваш дом, ваша ответственность.

Общество Отопительный сезон
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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