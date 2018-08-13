С врачами подписали договора 95 тысяч сумчан Всего с начала приписной компании в коммунальных медицинских заведениях г. Сумы заключен 95913 деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь.

Об этом сообщили в горотделе здравоохранения. В КНП «ЦПМСД №1» - 55 902, в КНП «ЦПМД №2» - 40 011), что составляет 36% приписного населения города.