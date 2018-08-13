С врачами подписали договора 95 тысяч сумчан

Об этом сообщили в горотделе здравоохранения. В КНП «ЦПМСД №1» - 55 902, в КНП «ЦПМД №2» - 40 011), что составляет 36% приписного населения города.
Об этом сообщили в горотделе здравоохранения....
На Сумщине уже подписано более 388 тысяч деклараций с врачом....
По словам начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергея Бутенко, договоры с врачами пока заключили 29% жителей Сумщины....
Об этом сегодня, 27 августа, на аппаратном совещании в облгосадминистрации сообщил начальник облуправления здравоохранения Сергей Бутенко....
Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко....