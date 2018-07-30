За неделю в Сумах выплатили 4 млн грн задолженности по зарплате В течение предыдущей недели 6 предприятиями-должниками было выплачено 4127,3 тыс. грн просроченной задолженности по заработной плате.

Из них:

- ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» - 2769.5 тыс. грн;

- ПАО «Укрхимпроект» - 1206,0 тыс. грн;

- ЗАО «Институт «Сумыпроект» - 100,4 тыс. грн;

- ООО «Маш-Сервис» - 20,8 тыс. грн;

- ГП «Сумской государственный научно-исследовательский институт минеральных удобрений и пигментов» - 19,8 тыс. грн;

- ПАО «Производственно-энергетическая компания «Сумыгазмаш» - 10,8 тыс. грн.

Всего с начала текущего месяца задолженность по заработной плате на общую сумму 4477,6 тыс. грн. или на 2,1% уменьшили 7 работодателей.

Тем не менее, согласно информации, предоставленной главным управлением статистики в Сумской области, на 1 сентября просроченную задолженность по заработной плате на общую сумму 212007,5 тыс. грн имели 19 предприятий города, в том числе:

- 181 888,9 тыс. грн (или 85,8%) задолженности имели 7 экономически активных предприятий, из них: 177261,0 тыс. грн или 97,5% общей суммы задолженности по городу принадлежало ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение»;

- 30 008,1 тыс. Грн. или 14,1% задолженности принадлежит 8 предприятиям-банкротам, наибольший удельный вес среди которых (26 390,1 тыс. грн или 87,9%) имело ПАО «Selmi»;

- 110,5 тыс. грн или 0,1% имели 4 предприятия, которые фактически не ведут деятельность, экономически неактивные, или по юридическим адресам не находятся.