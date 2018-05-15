Сумские борцы отличились в Скадовске

Сборную команду Сумской области представляли воспитанники ДЮСШ «Спартак», которые заняли следующие места:
III место - Поляков Максим (в / к 85 кг)
II место - Орлюк Владислав (в / к 66 кг)
II место - Докашенко Иван (в / к 53 кг)
I место - Опора Назар (в / к 32 кг).
В общекомандном зачете ДЮСШ «Спартак» заняла III место.
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