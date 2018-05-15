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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские борцы отличились в Скадовске

20-23 сентября в г. Скадовск проходила XV Всеукраинская спартакиада среди детей и подростков «Юный спартаковец» по вольной борьбе среди юношей и девушек 2003 - 2004 г.р.

Сборную команду Сумской области представляли воспитанники ДЮСШ «Спартак», которые заняли следующие места:

III место - Поляков Максим (в / к 85 кг)

II место - Орлюк Владислав (в / к 66 кг)

II место - Докашенко Иван (в / к 53 кг)

I место - Опора Назар (в / к 32 кг).

В общекомандном зачете ДЮСШ «Спартак» заняла III место.

Спорт Вольная борьба

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«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
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«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
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«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
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CINETECH+, 2D 17:10 19:30 22:00
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
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«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
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13:05 — 40 грн 16:55 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
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«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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