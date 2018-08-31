Шосткинские хоккеисты стали третьими в Коростене С 16 по 19 сентября в г. Коростень Житомирской области проходили сразу два чемпионата Украины среди юношей 2007-2008 г.р. и 2009-2010 г.р.

По итогам турнира старших юношей первое место заняла Сборная Винницкой области, второй стала винницкая же «Олимпия». Бронзу завоевала КДЮСШ «Барса» (Шостка) под руководством тренеров Игоря Мороза и Игоря Яковенко. Сумская команда СДЮШОР «Динамо» (тренер Диана Тагиева) заняла пятое место. Лучшим бомбардиром стал шосткинец Богдан Поповченко. Лучший игрок - Назар Батеха («Барса»). Среди младших юношей победу одержала команда ХК «Политехник-Старт» (Житомирская обл.), второй была сборная Винницкой области, третьей – «Олимпия» Винница. Шосткинская «Барса» была четвертой.