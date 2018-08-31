Шосткинские хоккеисты стали третьими в Коростене

По итогам турнира старших юношей первое место заняла Сборная Винницкой области, второй стала винницкая же «Олимпия». Бронзу завоевала КДЮСШ «Барса» (Шостка) под руководством тренеров Игоря Мороза и Игоря Яковенко. Сумская команда СДЮШОР «Динамо» (тренер Диана Тагиева) заняла пятое место.
Лучшим бомбардиром стал шосткинец Богдан Поповченко. Лучший игрок - Назар Батеха («Барса»).
Среди младших юношей победу одержала команда ХК «Политехник-Старт» (Житомирская обл.), второй была сборная Винницкой области, третьей – «Олимпия» Винница. Шосткинская «Барса» была четвертой.
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