В Сумах планируют облагораживать сквер Шевченко Об этом сегодня, 24 сентября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

Он в очередной раз поднял вопрос состояния заброшенных зданий на ул. Соборной.

- Пожалуйста, сами, без нас проведите совещания по замороженным объектам в центре Сум, - обратился он к начальнику управления ГАСК Анатолию Довбне. – Особенно на помещения напротив памятника Шевченко. В следующем году мы планируем обустраивать сквер Шевченко. Будет все нормально, а напротив снова будет это… Я понимаю, хороши баннеры, а за ними? Так не может быть всегда. Поговорите с предпринимателем. Я думаю, если мы будем настаивать, они будут быстрее реагировать, искать возможности привести свои помещения в нормальное состояние. Нужно им напоминать, напоминать и еще раз напоминать. Пускай займутся своими помещениями. В помещениях пускай будет что угодно, главное нам фасады пускай сделают.