«Чего вы сопли разводите?»: мэр Сум снова наехал на своего «любимчика» Сегодня, 24 сентября, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко в очередной раз выражал неудовольствие работой директор департамента инфраструктуры Григория Яременко.

Теперь из-за неспособности прочистить ливневую канализацию во дворах на ул. Зеленко. Эпопея длится уже несколько месяцев, а департамент инфраструктуры, в который обратились местные жители и котором дал поручение мэр, до сих пор не может определиться с тем, чья это ответственность, кто будет выполнять работы и откуда брать средства. Сегодня вопрос обсуждали директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко, директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач и сумчанин, который уже ходит на аппаратные совещания, как на работу, пытаясь хоть через мэра решить свой вопрос…

Некоторые начали возмущаться, почему должны это выслушивать, на что мэр Сум александр Лысенко вспылил:

- Потому что если в башке нету у руководителей, будем сидеть тут как идиоты. Мы должны об этом здесь разговаривать, да, Григорий Иванович? Все мы здесь слушаем о ваших рабочих вопросах. У каждого таких вопросов по сотне в день. А мы ваш вопрос уже третий раз заслушиваем это отдельным вопросом. Человек пришел опять. Вы, увидев его на входе, сразу должны были брать его, ехать к нему и сказать: «Сейчас все сделаем!». А таких людей сотни тысяч! Вот, что плохо. Потому что вы не решаете проблему, не знаете, как ее решать. Поднимитесь и скажите: «Я не знаю, как решить проблему по ливневкам, потому что у меня нет соответствующего образования, потому что Сагач мне не отвечает на звонки. А ведь он ваш подчиненный! А вы, Александр Иванович (Журба – заммэра по ЖКХ – Ред.), должны сказать: «Григорий Иванович, садись. Александр Николаевич, я сейчас вам дам ответ». А вы сопли разводите, понимаете! Чего вы сопли разводите тут. И по всем вопросам там. Сколько я буду это терпеть? Нельзя так сейчас работать. Время уже не то. Реорганизацию проведем, 70 человек сократим и посмотрите!»

Напомним: это уже не первая вспышка мэра по поводу бездействия директора департамента инфраструктуры Григорий Яременко, который занимает эту должность уже три года. А попал на нее без конкурса путем двухмесячной стажировки, как и многие руководители при Александре Лысенко. Тем не менее, премии Г.Яременко получает регулярно, впрочем, как и обещания віговоров...