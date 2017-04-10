Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:261094

«Чего вы сопли разводите?»: мэр Сум снова наехал на своего «любимчика»

Сегодня, 24 сентября, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко в очередной раз выражал неудовольствие работой директор департамента инфраструктуры Григория Яременко.

Теперь из-за неспособности прочистить ливневую канализацию во дворах на ул. Зеленко. Эпопея длится уже несколько месяцев, а департамент инфраструктуры, в который обратились местные жители и котором дал поручение мэр, до сих пор не может определиться с тем, чья это ответственность, кто будет выполнять работы и откуда брать средства. Сегодня вопрос обсуждали директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко, директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач и сумчанин, который уже ходит на аппаратные совещания, как на работу, пытаясь хоть через мэра решить свой вопрос…

Некоторые начали возмущаться, почему должны это выслушивать, на что мэр Сум александр Лысенко вспылил:

- Потому что если в башке нету у руководителей, будем сидеть тут как идиоты. Мы должны об этом здесь разговаривать, да, Григорий Иванович? Все мы здесь слушаем о ваших рабочих вопросах. У каждого таких вопросов по сотне в день. А мы ваш вопрос уже третий раз заслушиваем это отдельным вопросом. Человек пришел опять. Вы, увидев его на входе, сразу должны были брать его, ехать к нему и сказать: «Сейчас все сделаем!». А таких людей сотни тысяч! Вот, что плохо. Потому что вы не решаете проблему, не знаете, как ее решать. Поднимитесь и скажите: «Я не знаю, как решить проблему по ливневкам, потому что у меня нет соответствующего образования, потому что Сагач мне не отвечает на звонки. А ведь он ваш подчиненный! А вы, Александр Иванович (Журба – заммэра по ЖКХ – Ред.), должны сказать: «Григорий Иванович, садись. Александр Николаевич, я сейчас вам дам ответ». А вы сопли разводите, понимаете! Чего вы сопли разводите тут. И по всем вопросам там. Сколько я буду это терпеть? Нельзя так сейчас работать. Время уже не то. Реорганизацию проведем, 70 человек сократим и посмотрите!»

Напомним: это уже не первая вспышка мэра по поводу бездействия директора департамента инфраструктуры Григорий Яременко, который занимает эту должность уже три года. А попал на нее без конкурса путем двухмесячной стажировки, как и многие руководители при Александре Лысенко. Тем не менее, премии Г.Яременко получает регулярно, впрочем, как и обещания віговоров...

Общество Григорий Яременко

По тематике

28.03.2018 14:53

Сумские депутаты не смогли оценить работу директора департамента инфраструктуры

Сегодня, 28 марта, на сессии Сумского горсовета заслушали отчет о работе департамента инфраструктуры....

18.09.2017 08:39

Мэр Сум снова пугает нерадивого чиновника. Теперь за мусор

В который раз в мэрии подняли проблемы вывоза строительного и негабаратиного мусора с контейнерных площадок....

29.05.2017 09:30

Опять ультиматум: через полтора месяца в Сумах должны появиться новые остановки

Мэр Сум дал поручение за полтора месяца установить все остановки общественного транспорта, на которые уже выделены средства....

12.05.2017 11:16

Сумского чиновника подозревают в афере с советскими паспортами домов на 1,4 миллиона

Полиция подозревает директора Департамента инфраструктуры Сумского горсовета Григория Яременко в сговоре с руководителем ООО «Научно-производственное предприятие «Проминвестбуд» для фиктивного выполнения...

10.04.2017 09:23

Сумских чиновников припугнули увольнениями

Мэр Сум Александр Лысенко поставил условие подчиненным о начале работ по обустройству тротуаров на ул. Набережная р. Стрелка....

Новости

В Сумах масштабная авария на газопроводе (обновляется)
22.09.2018 08:47
Валентина Семеренко выиграла спринт на чемпионате Украины
Сегодня 14:48
В Сумах экоинспекция «настучит» на водоканал в прокуратуру за загрязнение Псла
Сегодня 14:32
Шосткинские хоккеисты стали третьими в Коростене
Сегодня 14:21
За неделю на Сумщине зарегистрировано 93 ЧП
Сегодня 13:47
Полиция разоблачила лесоруба за незаконной вырубкой деревьев
Сегодня 13:21
Сумские борцы отличились в Скадовске
Сегодня 12:50
Причины мора рыбы в Чешке изучает экоинспекция и госпродпотребслужба
Сегодня 12:14
В Сумах контейнерные площадки оборудуют видеонаблюдением
Сегодня 11:49
БК «СумДУ» узнал соперников по высшей лиге
Сегодня 11:42
«Чего вы сопли разводите?»: мэр Сум снова наехал на своего «любимчика»
Сегодня 11:26
В Сумах планируют облагораживать сквер Шевченко
Сегодня 11:10
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:15
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:30 14:00 18:20 20:40 23:00
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:10 19:30 22:00
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:45 23:15
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
Кино Космос
13:05 — 40 грн 16:55 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:25 — 50 грн
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.