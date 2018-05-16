Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:49214

В Сумах контейнерные площадки оборудуют видеонаблюдением

Мэр Сум Александр Лысенко сегодня, 24 сентября, на аппаратном совещании дал поручение директору департамента инфраструктуры города Григорию Яременко и представителям перевозчиков мусора проработать вопрос установки систем видеонаблюдения у контейнерных площадок.

Мэр считает, что только такие методы могут помочь ликвидировать захламленность, которая что образуется на мусорных площадках.

- Чтобы возле контейнерных площадок не создавались кучи крупногабаритного мусора, установите там камеры и проинформируйте людей, что этот крупногабарит можно отвозить на специальную сортировочную площадку по ул. Космической. В случае игнорирования таких сообщений жители должны будут уплатить штраф, - сказал Александр Лысенко.

Он дал поручение директору департамента инфраструктуры города Григорию Яременко обработать и другой выход из данной ситуации - взять в аренду автомобили, которые осуществляли вывоз крупногабаритного мусора на сортировочную площадку.

Общество Видеонаблюдение Контейнерные площадки

По тематике

В Сумах определили места и графики обустройства более 70 контейнерных площадок
11.09.2018 16:35

В Сумах определили места и графики обустройства более 70 контейнерных площадок

Сегодня, 11 сентября, исполком Сумского горсовета утвердил местоположения и графики обустройства контейнерных площадок для сбора ТБО для ООО «А-Муссон» и...

В Сумах начали мыть контейнерные площадки
22.08.2018 16:24

В Сумах начали мыть контейнерные площадки

Об этом сообщают сумчане в соцсетях....

В Сумах горел мусор на контейнерной площадке
14.08.2018 17:22

В Сумах горел мусор на контейнерной площадке

Сегодня, 14 августа, на ул. Романа Атаманюка вспыхнул мусор возле контейнерной площадки....

30.07.2018 10:56

В Сумах мусорщиков заставят убирать за собой контейнерные площадки?

Летом особенно остро чувствуется отсутствие чистоты на контейнерных площадках....

16.05.2018 09:56

Еще две сумские школы оснастили камерами видеонаблюдения

КП «Инфосервис» в этом году ввело в действие разветвленную систему видеонаблюдения в школах № 17 и № 19....

Новости

В Сумах масштабная авария на газопроводе (обновляется)
22.09.2018 08:47
Валентина Семеренко выиграла спринт на чемпионате Украины
Сегодня 14:48
В Сумах экоинспекция «настучит» на водоканал в прокуратуру за загрязнение Псла
Сегодня 14:32
Шосткинские хоккеисты стали третьими в Коростене
Сегодня 14:21
За неделю на Сумщине зарегистрировано 93 ЧП
Сегодня 13:47
Полиция разоблачила лесоруба за незаконной вырубкой деревьев
Сегодня 13:21
Сумские борцы отличились в Скадовске
Сегодня 12:50
Причины мора рыбы в Чешке изучает экоинспекция и госпродпотребслужба
Сегодня 12:14
В Сумах контейнерные площадки оборудуют видеонаблюдением
Сегодня 11:49
БК «СумДУ» узнал соперников по высшей лиге
Сегодня 11:42
«Чего вы сопли разводите?»: мэр Сум снова наехал на своего «любимчика»
Сегодня 11:26
В Сумах планируют облагораживать сквер Шевченко
Сегодня 11:10
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:15
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:30 14:00 18:20 20:40 23:00
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:10 19:30 22:00
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:45 23:15
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
Кино Космос
13:05 — 40 грн 16:55 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:25 — 50 грн
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.