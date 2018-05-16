В Сумах контейнерные площадки оборудуют видеонаблюдением Мэр Сум Александр Лысенко сегодня, 24 сентября, на аппаратном совещании дал поручение директору департамента инфраструктуры города Григорию Яременко и представителям перевозчиков мусора проработать вопрос установки систем видеонаблюдения у контейнерных площадок.

Мэр считает, что только такие методы могут помочь ликвидировать захламленность, которая что образуется на мусорных площадках.

- Чтобы возле контейнерных площадок не создавались кучи крупногабаритного мусора, установите там камеры и проинформируйте людей, что этот крупногабарит можно отвозить на специальную сортировочную площадку по ул. Космической. В случае игнорирования таких сообщений жители должны будут уплатить штраф, - сказал Александр Лысенко.

Он дал поручение директору департамента инфраструктуры города Григорию Яременко обработать и другой выход из данной ситуации - взять в аренду автомобили, которые осуществляли вывоз крупногабаритного мусора на сортировочную площадку.