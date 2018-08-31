Кубок Украины: «Сумы» принимают «Карпаты»

ПФК «Сумы» сойдется в противостоянии с премьерлиговыми «Карпатами» (Львов). Футболисты будут меряться силами на стадионе «Юбилейный», начало матча запланировано на 18:30. Билеты уже продаются на сайте karabas.com (50-150 грн). Прямую трансляцию матча покажет телеканал ZIK.
Сегодня, 21 сентября, в матче 10-го тура первенства Украины по футболу ПФК «Сумы» играл на выезде против «Балкан» из Зари...
Сегодня, 21 сентября, в матче 10-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге «Балканы» (Заря) принимают ПФК «Сумы»....
19 сентября «Виктория» из Николаевки сыграла ответный матч 1/16 финала кубка Украины по футболу серди аматоров....
19 сентября в Сумах прошла игра 2-го тура первенства Украины по футболу U19 в первой лиге....
15 сентября состоялись матчи 14-го тура в высшей лиге и 12-го в первой лиге чемпионата области по футболу....