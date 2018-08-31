Кубок Украины: «Сумы» принимают «Карпаты» Во вторник, 25 сентября, состоятся матчи 1/16 финала кубка Украины по футболу.

ПФК «Сумы» сойдется в противостоянии с премьерлиговыми «Карпатами» (Львов). Футболисты будут меряться силами на стадионе «Юбилейный», начало матча запланировано на 18:30. Билеты уже продаются на сайте karabas.com (50-150 грн). Прямую трансляцию матча покажет телеканал ZIK.