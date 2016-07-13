Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:14445

Причины мора рыбы в Чешке изучает экоинспекция и госпродпотребслужба

23 сентября в Фейсбуке сумчанка Марина Сотникова опубликовала видео, на котором зафиксирована массовая гибель малька в озере Чеха.

По словам начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталия Моисеенко, управлением инициировано отбор проб воды в озере. К изучению ситуации подключилась и Государственная экологическая инспекция в Сумской области. По ее данным, результаты анализа проб воды будут известны через пять дней.

Кроме того, причины гибели рыбы устанавливает Сумской рыбоохранный патруль, в котором комментариев пока не дают, но опровергают версию, что рыба могла погибнуть из-за применения электроудочки, пишет Sumy.Today.

Общество Мор рыбы

По тематике

22.07.2016 11:34

В Сумах нашли причины мора в Косовщинском водохранилище?

21 июля рабочей группой в составе представителей Госэкоинспекции, Сумского облводхоза, Сумырыбоохраны и Департамента экологии и охраны природных ресурсов Сумской облгосадминистрации...

На Сумском море зафиксировали мор рыбы
20.07.2016 16:47

На Сумском море зафиксировали мор рыбы

Госэкоинспекция в Сумской области зафиксирован факт гибели рыбы в Косовщинском водохранилище....

18.07.2016 11:15

Губернатор Сумщины проинспектировал экологическое состояние Сулы

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко проинспектировал экологическое состояние территории и осмотрел местность и часть водоема, где недавно массово гибла рыба....

13.07.2016 13:59

Экоинспекция обнародовала свою версию мора рыбы на Сумщине

По результатам анализа воды из реки, специалисты называют наиболее вероятной версию - гниение. Сильные ливни на Роменщине смыли в русло...

Новости

В Сумах масштабная авария на газопроводе (обновляется)
22.09.2018 08:47
Валентина Семеренко выиграла спринт на чемпионате Украины
Сегодня 14:48
В Сумах экоинспекция «настучит» на водоканал в прокуратуру за загрязнение Псла
Сегодня 14:32
Шосткинские хоккеисты стали третьими в Коростене
Сегодня 14:21
За неделю на Сумщине зарегистрировано 93 ЧП
Сегодня 13:47
Полиция разоблачила лесоруба за незаконной вырубкой деревьев
Сегодня 13:21
Сумские борцы отличились в Скадовске
Сегодня 12:50
Причины мора рыбы в Чешке изучает экоинспекция и госпродпотребслужба
Сегодня 12:14
В Сумах контейнерные площадки оборудуют видеонаблюдением
Сегодня 11:49
БК «СумДУ» узнал соперников по высшей лиге
Сегодня 11:42
«Чего вы сопли разводите?»: мэр Сум снова наехал на своего «любимчика»
Сегодня 11:26
В Сумах планируют облагораживать сквер Шевченко
Сегодня 11:10
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
«Герой моего времени» Тоня Ноябрева (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:15
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
«Простая просьба» Пол Фиг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:30 14:00 18:20 20:40 23:00
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
«Лондонские поля» Мэтью Каллен (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:10 19:30 22:00
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
«Мара. Пожиратель снов» Клайв Тонг (Великобритания, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:45 23:15
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
«Агент Джонни Инглиш 3.0» Дэвид Керр (Великобритания, Франция, США, 2018)
Кино Космос
13:05 — 40 грн 16:55 — 45 грн 18:40 — 50 грн
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
«Кин» Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:30
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
«Хищник» Шейн Блэк (Канада, США, 2018)
Кино Космос
14:50 — 45 грн 20:25 — 50 грн
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.