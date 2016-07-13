Причины мора рыбы в Чешке изучает экоинспекция и госпродпотребслужба

По словам начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталия Моисеенко, управлением инициировано отбор проб воды в озере. К изучению ситуации подключилась и Государственная экологическая инспекция в Сумской области. По ее данным, результаты анализа проб воды будут известны через пять дней.
Кроме того, причины гибели рыбы устанавливает Сумской рыбоохранный патруль, в котором комментариев пока не дают, но опровергают версию, что рыба могла погибнуть из-за применения электроудочки, пишет Sumy.Today.
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