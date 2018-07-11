Полиция разоблачила лесоруба за незаконной вырубкой деревьев

Сообщение о мужчине, который незаконно пилит деревья в лесхозе, в полицию поступило от лесника. Он рассказал, что во время обхода охраняемой территории заметил нарушителя и сразу вызвал полицию.
«На место происшествия выехали сотрудники криминальной полиции, - комментирует Игорь Кисилев, и.о. начальника Тростянецкого отделения полиции. - В лесу они обнаружили 52-летнего местного жителя с топором и пилой, а также уже спиленные деревья. Полицейским он объяснил, что занимался заготовкой на зиму деревьев для отопления собственного дома, нанеся при этом ущерб лесхозу на 10 тысяч гривен».
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 246 «Незаконная порубка леса» Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение или лишение свободы сроком до трех лет с конфискацией незаконно добытого. А также ему придется возместить нанесенный им ущерб лесному хозяйству, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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