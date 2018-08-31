Ахтырчанин украл у приятеля электроинструменты Соблазнился злоумышленник на электроинструменты своего друга, которые планировал сдать в ломбард, но не успел - был задержан правоохранителями.

В полицию Ахтырского отдела обратился 36-летний местный житель. Он рассказал, что возле собственного дома случайно встретил своего знакомого. Пригласил его к себе в дом. Показал, что занимается ремонтом и попросил его консультации. А когда отвлекся на телефонный звонок и вышел из комнаты, вернувшись, обнаружил пропажу приятеля и электрических инструментов из сумки, среди них электродрель и шлифовальная машинка.

Полицейские быстро разыскали товарища заявителя - 42-летнего ранее судимого местного жителя. В содеянном тот сознался. Пояснил, что из-за нехватки денег решился на кражу, а похищенные строительные инструменты думал сдать в ломбард.

Электродрель и шлифовальную машинку правоохранители изъяли и отдали владельцу, а в отношении знакомого заявителя открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает штраф или даже лишение свободы сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.